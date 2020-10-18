В России вступили в силу обновленные правила получения пенсий

В России пенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсии на счет при решении сменить банк. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу в воскресенье, 18 октября.

Как объяснила заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова, раньше при смене пенсионером банка, через который он получает выплаты, дата поступления денежных средств могла серьезно измениться, что вызывало неудобства.

«Раньше, когда они (пенсионеры — Ред.) изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — приводит комментарий Бибиковой «Парламентская газета».

Теперь же дата поступления денег на счет устанавливается банком в соответствии с пожеланием их получателя.

Соответствующий приказ Минтруда был подписан главой ведомства Антоном Котяковым в начале сентября этого года и опубликован на официальном портале правовой информации.

В Минтруде в свою очередь напомнили, что способ получения выплат пенсионеры также выбирают сами — через доставку «Почтой России» или через банк. При этом ведомство рекомендовало пенсионерам завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее деньги, тогда они не будут зависеть от сроков доставки пенсии, пишет «Газета.ру».

Изменить способ получения пенсии можно через личный кабинет на портале госуслуг, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд России.

28 сентября стало известно, что Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсий россиян на карты платежной системы «Мир». Ранее планировалось, что все выплаты будут осуществляться с 1 октября только на карты национальной платежной системы.