В России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии

В России с 1 января 2021 года вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии россиян. Правила будут действовать до конца 2023 года.

8 декабря президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

22 декабря первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что институт накопительных пенсий в России может быть законодательно демонтирован. По его словам, деньги, уже размещенные на счетах россиян, сохранятся. Однако новые средства начислены не будут.

Заморозка накопительной части пенсии началась с 2014 года. Тогда отчисления для накопительной части пенсии в размере 6% от зарплаты россияне стали направлять на страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.