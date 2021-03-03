Дела внутренние: число преступлений в России за 10 лет снизилось на 22%

Ровно десятилетие назад в России началась реформа правоохранительных органов, превратившая милиционеров в полицейских. За это время число зарегистрированных в стране преступлений, по данным МВД, снизилось на 22% (тяжких и особо тяжких — на 18%). Раскрываемость убийств достигла 95,6% (против 86,5% в 2010 году), а грабежей — 76,9%. В прошлое ушли прячущиеся в кустах гаишники, а снять с учета в ГИБДД проданную машину теперь можно, не выходя из дома. Социологи наблюдают повышение уровня доверия к полиции среди населения, а в рейтинге открытости федеральных министерств МВД России занимает третье место из 21 возможных. Более 3/4 всех преступлений, которые совершают сотрудники полиции, разоблачаются и выявляются усилиями подразделений собственной безопасности. Что же касается будущего ведомства, то главным вызовом в МВД сегодня называют рост киберпреступности — 10 лет назад милиционеры вряд ли бы даже поняли, о чем идет речь.

Новое имя

Российская милиция стала полицией 10 лет назад — 1 марта 2011 года. Одной из главных целей реформы была смена имиджа сотрудника правоохранительных органов — на тот момент не самого лицеприятного.

— С личной репутацией всё понятно — ты просто делаешь всё так, как положено. А вот с коллективной... Как изменить репутацию ведомства и восприятие обществом людей, которые должны их защищать? Мне кажется, что эти 10 лет не прошли даром. Под руководством Владимира Колокольцева сдвиг в восприятии полицейских удалось совершить, — считает председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Изначально реформа МВД большой поддержки не получила. Переименование, ребрендинг были встречены обществом скорее критически, напомнил в беседе с «Известиями» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По данным опроса центра в августе 2010 года, 63% россиян считали, что в работе ведомства всё останется по-прежнему.

Постепенно отношение к переименованной структуре улучшалось, отметил Валерий Федоров. В ноябре 2020 года ВЦИОМ сообщил, что сотрудникам полиции своего региона доверяют 58% респондентов. Индекс доверия с 2019 года вырос на 8 пунктов — до 23.

— Последние цифры демонстрируют существенный рост доверия к полиции, особенно в год пандемии, — добавил Валерий Федоров.

Наиболее высокие показатели доверия, согласно исследованию, оказались у полиции на транспорте (48 п.), сотрудников дежурной части (44 п.), инспекторов по делам несовершеннолетних (40 п.), участковых уполномоченных полиции (39 п.) и работников уголовного розыска (34 п.).

— В ноябре 2020 года в рамках исследования «Рейтинг доверия социальным институтам России» мы зафиксировали, что уже почти половина граждан заявили о доверии сотрудникам МВД, — рассказал «Известиям» президент «Ромир», основатель Mile Group, доктор социологических наук Андрей Милехин. — Этого явно недостаточно для эффективного выполнения общественных задач, но важно, чтобы справедливая или огульная критика не дискредитировала работу рядовых сотрудников полиции, которые каждый день, зачастую с риском для жизни, выходят на защиту нашей безопасности.

Эмоциональным пиком, когда отношение населения к полицейским изменилось, стала работа МВД на ЧМ по футболу в 2018 году, считает Константин Ремчуков.

— Для обеспечения порядка было задействовано около 100 тыс. полицейских. И тогда их работа была образцовой, — напомнил он.

Сор — из избы

И всё же, по словам директора ВЦИОМа, доверие к полиции в нашей стране по сравнению с западноевропейскими и североамериканскими странами остается более низким, и этот разрыв следует устранять всеми способами.

В полиции работают сотни тысяч человек, отметил Владислав Гриб. В такой огромной структуре неизбежно будут встречаться нарушения, преступления и разгильдяйство. Однако сегодня, обратил он внимание, работа правоохранительных органов стала куда прозрачнее, чем 10 лет назад, и нелицеприятные истории моментально становятся не только достоянием общественности, но и объектами для расследования.

Положительную роль в борьбе с нарушениями сыграл тот факт, что руководителей стали привлекать за нарушения подчиненных, отметил в беседе с «Известиями» председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

— За любое нарушение подчиненного могут снять с должности руководителя. Одним из ярких примеров является ситуация с Иваном Голуновым. Тогда уволили начальника округа, помимо самих нарушивших закон полицейских, — отметил Владислав Гриб. — За последние 10 лет по каждому громкому случаю было расследование — был где-то приговор, увольнение. Необходимо, чтобы были неотвратимость наказания и открытость информации об этих случаях, — уверен эксперт.

Сейчас более 3/4 всех преступлений, которые совершают сотрудники МВД, разоблачаются и выявляются усилиями подразделений собственной безопасности, отметил Константин Ремчуков. Это тоже говорит о неизмеримо возросшей принципиальности руководства МВД, которое перестало защищать честь мундира любой ценой, что тянется еще с советских времен.

В ведомстве не замолчали и историю бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Его взяли под стражу в 2016 году по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В квартире бывшего чиновника нашли около 8 млрд рублей.

По данным экспертного доклада «Открытость государства в России – 2020», подготовленного Счетной палатой, АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений, в рейтинге открытости федеральных министерств МВД России занимает 3-е место (из 21).

Наглядное доказательство

За последние 10 лет жизнь в России стала безопаснее. Конечно, это зависит не только от полиции, но и от общества в целом, от государственной политики, напомнил Владислав Гриб. Тем не менее за этот период количество зарегистрированных преступлений, по данным МВД, снизилось на 22% (с 2628,8 тыс. в 2010 году до 2044,2 тыс. в 2020 году). Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 18% (с 684,3 тыс. до 563,2 тыс).

— Это всё же не самые важные показатели, — считает Владислав Гриб. — В работе полиции важнее раскрываемость преступлений и их профилактика.

Судя по статистике, прогресс в этом вопросе тоже есть. Раскрываемость убийств в 2020 году, по данным официальной статистики, составила 95,6%. В части умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 96,4%. Аналогичные показатели в 2010 году составляли 86,5% и 83,9% соответственно. Раскрываемость разбоев в 2020 году зафиксирована на отметке 89,9% по сравнению с 66,2% в 2010 году, грабежей — 76,9% по сравнению с 43,3%.

Количество погибших от преступных посягательств за 10 лет сократилось почти в два раза, сообщили «Известиям» в МВД. Так, в 2010 году погибли почти 42 тыс. человек, а в 2020 году — 22,7 тыс. человек. Похожая статистика имеется по гражданам, которым в результате противоправных деяний причинен тяжкий вред здоровью. В 2010 году этот показатель составлял свыше 50 тыс. человек, в 2020 году — 35,6 тыс. человек.

Заметно улучшилась ситуация с аварийностью на дорогах. Количество зарегистрированных ДТП за 10 лет уменьшилось на 27,3% (в 2010 году — 199 431, в 2020-м — 145 073), а число погибших в ДТП — на 39,2% (в 2010 году — 26 567 человек, в 2020-м — 16 152 человека).

К последнему показателю имеет отношение борьба с коррупцией в Госавтоинспекции, заявляют эксперты. По словам председателя Общественного совета при МВД Анатолия Кучерены, сегодня уже почти нельзя встретить «сотрудника ГИБДД в кустах», цифровизация изменила структуру.

— Новые технологии снизили количество коррупционных явлений в ГИБДД, они объективны. Если водитель нарушает, то «письма счастья» объективны, нельзя дать взятку видеокамере или договориться с ней. Если не согласен, есть право на обжалование, — пояснил Владислав Гриб.

В настоящее время на всей территории России внедряется сервис деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, рассказали «Известиям» в МВД. Плановые сроки завершения мероприятия — декабрь 2021 года. Сервис позволит повысить эффективность борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием транспортных средств, а также с их хищениями; усовершенствовать процессы выявления и регистрации правонарушений в сфере дорожного движения и упростить процедуру обжалования штрафов.

А вот количество экономических преступлений в целом возросло. Однако эксперты связывают это с повышением их выявляемости.

— Преступления коррупционной направленности — одни из самых сложно раскрываемых дел из-за того, что связаны с огромными и зачастую запутанными экономическими схемами, — отметил Анатолий Кучерена. — Тем не менее важно, чтобы в итоге ответственность нес именно тот, кто совершил преступление, а не тот, кто оказался вовлечен в него. В последние годы в отделе по борьбе с экономическими преступлениями стало куда больше квалифицированных кадров, сегодня качество раскрываемости таких эпизодов значительно возросло.

Плюс цифровизация

Кардинально изменил работу полиции и стартовавший в стране процесс цифровизации процессов.

— Уже сейчас МВД выдает электронные справки о наличии (отсутствии) судимости и о том, является или нет лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств. В прошлом году на портале госуслуг появилась возможность прекращения регистрации транспортного средства бывшим владельцем по истечении 10 суток с момента заключения договора купли-продажи без посещения подразделения Госавтоинспекции, — сообщили «Известиям» в МВД.

Сейчас активно обсуждается масштабная реформа миграционной политики, отметили в министерстве. В этом процессе тоже будет использоваться преимущественно цифровой подход, который позволит упростить работу миграционных служб и повысит привлекательность туризма и работы в России для иностранных граждан.

— Цифровизация для полиции важна, я уж не говорю про системы в метро опознавания лиц — это очень важно для поиска преступников, — отметил Владислав Гриб. — Многие задачи по цифровизации еще предстоит выполнить, потому что одно дело — Москва, города-миллионники, другое дело — сельские поселения, малые города.

Однако сегодня интернет уже повсеместен, и это минус для преступников, подчеркнул эксперт.

— Это контроль над передвижением, авиаперевозками, метро и так далее. Это позволяет более эффективно наладить работу оперативных служб. За 10 лет мы сделали шаги вперед, как все органы власти, в том числе и в части информационных технологий, но глобальной революции пока всё же не случилось, — отметил Владислав Гриб. — Но главное в работе полиции — это люди. Ни роботы, ни компьютеры не смогут их заменить, технологии — лишь вспомогательный инструмент.

Что касается дальнейшего совершенствования работы ведомства, здесь необходимо продолжать модернизацию внутри его структуры, считает и полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.

— Можно отметить тренд на постоянную оптимизацию штата, например слияние оперативных подразделений. Другая основная задача состоит сейчас в том, чтобы идти в ногу с новыми технологиями, — рассказал эксперт.

Он отметил, что сейчас преступность массово ушла в интернет, и МВД разворачивается в эту сторону — службы наделяются новым функционалом. По статистике МВД, в 2020 году зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений с использованием информационных технологий. В 2010-м их не выявляли вообще.

— В последнее время в стране сохраняется тенденция роста тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Криминальная активность в виртуальной среде постоянно растет, появляются всё новые способы дистанционного совершения противоправных деяний. Сегодня это один из главных вызовов, стоящих перед правоохранительной системой, — отметили в МВД.

Сегодня ведомство проводит мероприятия по противодействию киберпреступности по нескольким направлениям. В том числе с помощью корректировки законодательства: юристы МВД принимали активное участие в разработке поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые приняты в 2018 году. Они закрепили ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежей. А вот кражи с банковских счетов перешли в категорию тяжких преступлений вне зависимости от суммы ущерба, пояснили в министерстве.