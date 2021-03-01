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В МИДе подтвердили готовность России работать в Совете Европы

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Россия готова работать в Совете Европы (СЕ) на основании устава организации. Об этом 1 марта заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Он также отметил, что без России в составе СЕ утратит свое качество, потеряет смысл существования.

«Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования. Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично», — отметил Грушко во время выступления в Совете Федерации.

28 февраля постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что Россия с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.

Постпред РФ отметил, что пандемия коронавируса сильно ограничила контакты организации, однако представители России и Совета Европы продолжают делать краткие двусторонние визиты. Солтановский подчеркнул, что сотрудничество продолжается, несмотря на ощутимо возросшее давление.

В тот же день о будущем Совета Европы высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что будущее организации зависит от ее способности работать без двойных стандартов и сохранять самостоятельность.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Государственной думы Петр Толстой 18 февраля высказал мнение, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Как отметил Толстой, некоторые страны — члены Совета Европы, «воспользовавшись Навальным как неким знамением», могут предпринять попытки инициировать так называемую трехстороннюю процедуру по исключению России из СЕ. Он подчеркнул, что к такому решению российская сторона готова и будет действовать по ситуации.

Основанием для возможного исключения России из СЕ считают отказ от выполнения требования Европейского суда по правам человека, который 17 февраля попросил РФ освободить Навального из-под стражи, согласно правилу 39 регламента суда.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. По словам министра юстиции России Константина Чуйченко, требование ЕСПЧ об освобождении блогера беспрецедентно.

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