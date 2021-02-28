Названы факторы снижения эффективность вакцин от COVID

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о факторах, которые могут снизить эффективность вакцин против коронавируса. Об этом сообщил телеканал CNN в воскресенье, 28 февраля.

По его словам, на снижение эффективности могут влиять генетические факторы коронавируса. При этом в определенной степени все вакцины будут способны оказывать необходимый эффект.

Фаучи подчеркнул, что вакцины все еще будут эффективными из-за некой «подушки безопасности». Инфекционист также призвал граждан не беспокоиться об этом и выбрать одну из зарегистрированных в США вакцин для того, чтобы привиться.

Отдельно он высказался относительно вакцины Johnson & Johnson, которая была зарегистрирована в США недавно и считается на 72% эффективным специально для Америки, а также 86% защиты от тяжелых форм заболевания в стране.

По его словам, все три зарегистрированные вакцины в США являются высокоэффективными. Фаучи призвал американских граждан не сравнивать их и не сомневаться в эффективности.

27 февраля управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, которая стала третьим таким препаратом в Соединенных Штатах наряду с разработками Moderna и Pfizer/BioNTech.

Отмечается, что продукт от Johnson & Johnson является первой одновалентной вакциной, получившей одобрение в стране.

29 января Johnson & Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина, по результатам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%. Разработчик препарата оценивал эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.

4 февраля компания Johnson & Johnson направила запрос в FDA об одобрении применения разработанной ей вакцины от коронавируса в экстренных ситуациях.

Также в компании заявили, что готовы начать поставки вакцины сразу после получения соответствующего разрешения.

В октябре 2020 года стало известно, что Johnson & Johnson прекратила испытания своей вакцины от коронавируса из-за возникшей у одного из участников неизвестной болезни. Однако позднее появилась информация, что испытания вакцины от COVID-19 этой компании возобновились.