Johnson & Johnson направила запрос на одобрение вакцины от COVID в США

Американская компания Johnson & Johnson направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения разработанной ей вакцины от коронавируса в экстренных ситуациях.

В заявлении, опубликованном на сайте компании в четверг, 4 февраля, сказано, что обращение подготовлено на основе данных об эффективности и безопасности препарата, которые были получены в третьей фазе испытаний. Отмечается, что данная информация свидетельствует о том, что вакцина соответствует необходимым требованиям.

Также в компании заявили, что готовы начать поставки вакцины сразу после получения соответствующего разрешения.

29 января компания сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса показала эффективность в 66% для предотвращения тяжелого и среднего течения COVID-19.

Подчеркивалось, что в целом препарат продемонстрировал 85-процентную эффективность в профилактике тяжелого течения болезни, а через 28 дней после ее введения вакцина показала полную защиту от госпитализации и смерти из-за COVID-19.

В октябре 2020 года стало известно, что Johnson & Johnson прекратила испытания своей вакцины от коронавируса из-за возникшей у одного из участников неизвестной болезни. Однако позднее появилась информация, что испытания вакцины от COVID-19 этой компании возобновятся.