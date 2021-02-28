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Регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson

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Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США в субботу, 27 февраля, одобрило применение вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, которая стала третьим таким препаратом в Соединенных Штатах наряду с разработками Moderna и Pfizer/BioNTech. Об этом говорится в сообщении регулятора, размещенном на его сайте.

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Отмечается, что продукт от Johnson & Johnson является первой одновалентной вакциной, получившей одобрение в стране.

«FDA определила, что вакцина от COVID-19 Janssen соответствует критериям, установленным для получения экстренного разрешения», — говорится в документе.

Президент США Джо Байден, чья речь опубликована на сайте Белого дома, приветствовал одобрение вакцины от Johnson & Johnson, отметив при этом, что «эта битва еще не закончена», поэтому гражданам США необходимо сохранять бдительность.

«Я взываю ко всем американцам: продолжайте мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Как я неоднократно говорил, ситуация может ухудшиться с распространением новых вариантов (вируса. — Ред.), и текущие улучшения могут обернуться вспять», — отметил он.

По словам американского лидера, «в конце туннеля есть свет», но надо действовать «быстро и агрессивно, присматривать друг за другом», и только таким образом, заключил Байден, «мы вместе достигнем этого света».

29 января Johnson & Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина, по результатам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%. Разработчик препарата оценивал эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.

4 февраля компания Johnson & Johnson направила запрос в FDA об одобрении применения разработанной ей вакцины от коронавируса в экстренных ситуациях.

Также в компании заявили, что готовы начать поставки вакцины сразу после получения соответствующего разрешения.

В октябре 2020 года стало известно, что Johnson & Johnson прекратила испытания своей вакцины от коронавируса из-за возникшей у одного из участников неизвестной болезни. Однако позднее появилась информация, что испытания вакцины от COVID-19 этой компании возобновятся.

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