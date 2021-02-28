Эксперты назвали среднюю стоимость квадратного метра вторичного жилья в России

Стоимость вторичного жилья в крупнейших российских городах в феврале составила в среднем 68–88 тыс. рублей за 1 кв. м. Такие данные приводят база объявлений об аренде и продаже жилья ЦИАН и агентство недвижимости «Этажи».

В месячном выражении оба ресурса определили положительную или нулевую динамику во всех рассмотренных локациях.

Отмечается, что цена за 1 кв. м жилья увеличилась на 1,6% по сравнению с январем и на 15,3% с февралем прошлого года, передает «Финмаркет».

В компании «Этажи» среднюю стоимость «вторички» в 21 крупном городе страны оценили в 67,7 тыс. рублей за 1 кв. м, сообщает «Коммерсант». За месяц это значение согласно расчетам аналитиков увеличилось на 0,5%, а за год — на 6,8%.

Наиболее выраженный рост цен в феврале, согласно расчетам «Этажей», произошел в Уфе — там среднее значение выросло на 3,3%, до 78,7 тыс. рублей за 1 кв. м.

Далее в рейтинге находится Омск с ростом цены на 2,8%, до 58,1 тыс. рублей за 1 кв. м. По данным ЦИАН, среди 17 рассмотренных крупных городов в Воронеже средняя стоимость готового жилья также выросла — на 3,4% (до 54,7 тыс. рублей за 1 кв. м) и в Казани, где зафиксирован рост до 3,1% (до 97,1 тыс. рублей).

В Москве же, по данным ЦИАН, средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 255,4 тыс. рублей за 1 кв. м. Относительно января эти значения выросли по сравнению с январем 2020-го на 0,3%, в сравнении с февралем — на 17%.

В январе 2021 года российские банки предоставили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. При этом средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась.