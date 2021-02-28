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Метеорологи рассказали о погоде в Москве 8 марта

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Морозная погода и, возможно, снег ожидаются в Москве 8 марта и в праздничные выходные. Об этом в воскресенье, 28 февраля, «РИА Новости» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Относительно теплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега», — сказала она.

По словам специалиста, в первые дни марта в столице будет около нуля градусов, ночью может быть холоднее, а днем — теплее.

«Если в первую пятидневку марта нас ожидают температуры от нуля до минус двух и днем положительные температуры, то там (в праздники. — Ред.) температура и ночью, и днем будет отрицательной», — добавила Позднякова.

Ранее в воскресенье в Москве прошел град.

В этот же день Позднякова сообщила, что слякоть останется в Москве до апреля. При этом синоптик подчеркнула, что март считается зимой, а в конце месяца в Москву может вернуться снег.

Ранее сообщалось, что ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму. Температура в городе была 2,2 градуса со знаком плюс.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в Москве в начале марта. По его словам, тепла горожанам пока ждать не стоит.

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