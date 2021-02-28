Синоптики спрогнозировали месяц слякоти в Москве

Слякоть, которая появилась в Москве из-за оттепели, останется в столице до апреля. Об этом в комментарии «Вечерней Москве» 27 февраля сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что март считается зимой, а в конце месяца в Москву может вернуться снег, передает «Газета.ру».

«Мы предполагаем, что в этом году снег в столице пролежит до конца марта, а там, если будет теплое начало апреля, он быстро растает», — уточнила она, добавив, что в связи с такой погодой, слякоть, скорее всего, прекратится только в апреле.

Ранее сообщалось, что ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму. Температура в городе была 2,2 градуса со знаком плюс.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в Москве в начале марта. По его словам, тепла горожанам пока ждать не стоит.