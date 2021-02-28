В Москве прошел град

В Москве в последний день зимы, 28 февраля, прошел град.

На данный момент в столице держится плюсовая температура — 1 градус тепла.

Ранее в воскресенье главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова сообщила, что слякоть останется в Москве до апреля. При этом синоптик подчеркнула, что март считается зимой, а в конце месяца в Москву может вернуться снег.

Ранее сообщалось, что ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму. Температура в городе была 2,2 градуса со знаком плюс.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в Москве в начале марта. По его словам, тепла горожанам пока ждать не стоит.