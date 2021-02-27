Ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму, сообщил в субботу, 27 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью минимальная температура была +2,2 градуса. Таким образом, это была самая теплая ночь за эту зиму», — передает «РИА Новости».

По словам синоптика, к утру субботы в столице похолодало и температура перешла к минусовым значениям.

Тишковец также рассказал, какая погода ожидает жителей Московского региона 27 февраля. В столичном регионе намечается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, температура воздуха понизится в Москве до –1...3 градусов, а в Подмосковье — до –5 градусов.

«В течение дня погодные условия в столичном регионе обусловятся влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный заряд снега», — рассказал синоптик на своей странице в Instagram.

Тишковец сообщил также об усилении ветра до 4–9 м/с и предупредил о возникновении после плюсовых температур гололедицы. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мл ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в Москве в начале марта. По его словам, тепла горожанам пока ждать не стоит.