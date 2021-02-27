Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Хуан Карлос I занял денег для погашения задолженности в Испании
Туризм
На Лазурном берегу открылся музей подводного искусства
Общество
Сенатор предложил учредить день деоккупации Крыма
Общество
Пропавшие в Красноярском крае девочки нашлись
Мир
Планировавший взрыв в синагоге житель США получил 19 лет лишения свободы
Общество
Ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму
Общество
Коронавирусу предрекли судьбу сезонного заболевания в ближайшие два года
Политика
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
Мир
Капризов помог «Миннесоте» одержать пятую подряд победу в сезоне НХЛ
Сюжет:

Ночь на 27 февраля в Москве стала самой теплой за зиму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму, сообщил в субботу, 27 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Вышли из метели: как москвичи справляются с последствиями снегопада
Аномальные погодные явления в ближайшие дни охватят центр и юг страны, а также Дальний Восток

«Минувшей ночью минимальная температура была +2,2 градуса. Таким образом, это была самая теплая ночь за эту зиму», — передает «РИА Новости».

По словам синоптика, к утру субботы в столице похолодало и температура перешла к минусовым значениям.

Тишковец также рассказал, какая погода ожидает жителей Московского региона 27 февраля. В столичном регионе намечается снегопад с порывами ветра, на дорогах будет сильная гололедица, температура воздуха понизится в Москве до –1...3 градусов, а в Подмосковье — до –5 градусов.

«В течение дня погодные условия в столичном регионе обусловятся влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет кратковременный заряд снега», — рассказал синоптик на своей странице в Instagram.

Тишковец сообщил также об усилении ветра до 4–9 м/с и предупредил о возникновении после плюсовых температур гололедицы. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мл ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погода будет в Москве в начале марта. По его словам, тепла горожанам пока ждать не стоит.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021