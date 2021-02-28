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В Крыму призвали Порошенко «оставить свои сочувствия при себе»

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Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель 28 февраля назвал «наглой ложью» слова экс-президента Украины Петра Порошенко о жизни крымчан и посоветовал ему «оставить свои сочувствия при себе».

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Речь идет о посте Порошенко в Twitter от 26 февраля, в котором он пожалел крымчан из-за проблем с водоснабжением и электроэнергией на полуострове. «Мне обидно, что сейчас у крымчан есть проблемы с водой, с электроэнергией, что их обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российская власть не обеспечила», — заявил он, добавив, что приглашает крымчан обратно на Украину.

Гемпель прокомментировал публикацию Порошенко, назвав его слова сочувствия «наглой ложью» и «крокодиловыми слезами».

«Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила. И главное, крымчане возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой и как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов», — приводит «РИА Новости» слова Гемпеля.

Политик подчеркнул, что в настоящее время Крым переживает небывалую динамику развития, что невозможно было представить, если бы он остался в составе Украины.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о том, что для прекращения ненависти между украинцами и русскими Россия должна вернуть Крым.

В этот день он подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма, поручив правительству организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

Депутат Госдумы от Крымского региона Константин Бахарев раскритиковал решение украинского президента, указав, что это лишь отчаянная попытка Зеленского спасти свой стремительно падающий рейтинг доверия граждан страны и демонстрация готовности «верно служить своим заокеанским хозяевам».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда

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