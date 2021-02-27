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Политика
В Крыму назвали блефом указ Зеленского по «деоккупации» полуострова

В Госдуме назвали указ Зеленского о Крыме популистским документом

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о деоккупации и реинтеграции Крыма — популистский документ, ничего из этого не будет реализовано, заявил в субботу, 27 февраля, депутат Госдумы от Крымского региона Константин Бахарев.

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«Абсолютно неважна содержательная часть указа. Ничего из этого не будет реализовано, неважно, с международной поддержкой или без нее. Это популистское решение и отчаянная попытка Зеленского спасти свой стремительно падающий рейтинг доверия граждан страны и продемонстрировать перед Вашингтоном, что он и дальше готов верно служить своим заокеанским хозяевам, которые по сути держат страну на внешнем управлении», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат отметил, что Зеленский не может обеспечить гражданам страны экономического роста, потому что он невозможен без нормализации отношений с Россией.

«Он не может пообещать гражданам Украины роста их благосостояния, потому что это также абсолютно нереализуемо, но он может им пообещать возврат Крыма, что также нереализуемо, как и все остальное, но, по крайней мере, можно потом умыть руки и спихнуть на Россию, что «я не вернул Крым, так как Россия не позволила», — подчеркнул Бахарев.

Россия, как отметил политик, будет ждать момента, когда к власти на Украине придет другой, «нормальный» президент. Зеленский же, по мнению депутата, — несамостоятельный президент.

Днем ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил о том, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины». Он сказал, что Украина никогда не забудет, кто это сделал, и никогда не забудет, кто позволил это сделать.

26 февраля украинский лидер подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Он поручил правительству организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом указы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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