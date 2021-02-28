Навального доставили в колонию во Владимирской области

Блогера Алексея Навального, осужденного по делу компании «Ив Роше», доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Об этом 28 февраля сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания», — передает телеканал РЕН ТВ.

Навальный может находиться в ИК-2, отмечается в материале.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина». В исправительной колонии он должен провести 2,5 года.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным.

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи. В свою очередь в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.