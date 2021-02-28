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В Германии назвали плохой идеей остановку строительства «СП-2»

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Остановка строительства «Северного потока – 2» («СП-2») — очень плохая идея. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, оценивая условия, при которых возможно завершение строительства трубопровода.

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Ишингер отметил, что остановка строительства трубопровода повлечет за собой болезненный судебный процесс с многомиллиардным ущербом. При этом немецкий чиновник отметил, что Европа еще долгие годы будет нуждаться в российском газе, поэтому следует предпринять три шага, передает слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Der Spiegel.

Первым шагом Ишингер назвал внедрение Германией механизма экстренной остановки «ЕСП-2» и возможность доступа к нему других стран ЕС.

Также Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону Евроатлантический энергетический договор, провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины.

В-третьих, Германия может начать работу газопровода после выполнения Россией ряда условий, касающихся украинского вопроса и дела блогера Алексея Навального.

Вольфганг Ишингер отметил, что Германии в любом случает придется координировать свои действия с США и Евросоюзом.

Ранее в этот же день министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство проекта «Северный поток – 2» будет остановлено.

12 февраля стало известно, что американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». В тот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении проекта «одним из важных инструментов в текущей ситуации».

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, однако в германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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