В Германии назвали плохой идеей остановку строительства «СП-2»

Остановка строительства «Северного потока – 2» («СП-2») — очень плохая идея. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, оценивая условия, при которых возможно завершение строительства трубопровода.

Ишингер отметил, что остановка строительства трубопровода повлечет за собой болезненный судебный процесс с многомиллиардным ущербом. При этом немецкий чиновник отметил, что Европа еще долгие годы будет нуждаться в российском газе, поэтому следует предпринять три шага, передает слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Der Spiegel.

Первым шагом Ишингер назвал внедрение Германией механизма экстренной остановки «ЕСП-2» и возможность доступа к нему других стран ЕС.

Также Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону Евроатлантический энергетический договор, провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка и усилению поддержки Украины.

В-третьих, Германия может начать работу газопровода после выполнения Россией ряда условий, касающихся украинского вопроса и дела блогера Алексея Навального.

Вольфганг Ишингер отметил, что Германии в любом случает придется координировать свои действия с США и Евросоюзом.

Ранее в этот же день министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце заявила, что Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство проекта «Северный поток – 2» будет остановлено.

12 февраля стало известно, что американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». В тот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении проекта «одним из важных инструментов в текущей ситуации».

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, однако в германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.