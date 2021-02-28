МИД Сирии обратился к СБ ООН с призывом остановить агрессию США

МИД Сирии обратился к Совбезу ООН, чтобы остановить агрессию США. В своем письме ведомство просит принять немедленные меры, передает телеканал «Известия». В документе говорится об ударах военной авиации США 26 февраля. Власти САР считают, что такие действия ведут к эскалации конфликта в регионе.

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