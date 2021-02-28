Психолог рассказала о способах избежать переедания на фоне стресса

Консультация врача и поиск новых увлечений помогут побороть переедание на фоне стресса. Об этом 28 февраля заявила психолог Наталья Варская.

Она отметила, что еда — это один из способов снятия стресса, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем. «Над этим надо работать. Надо сменить доминанту: возможно, стоит поискать то, что тоже вырабатывает гормоны удовольствия, но только безобидное. Для кого-то это нахождение на природе, наблюдение за лесом, цветами — тоже гормоны вырабатываются. Найти что-то такое. Кто-то, может быть, в музее от картин испытывает удовольствие», — цитирует специалиста RT.

Психолог рассказала, что страдающим от переедания полезно будет обратиться к врачу, который сможет найти индивидуальный подход к решению проблемы.

Варская подчеркнула, что те, кто заедают стресс, склонны к самым разным зависимостям, пишет «Газета.ру».

«Он [человек] выбирает не разумом, а, наоборот, подсознательно. Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе», — добавила Варская.

Ранее, 21 февраля, ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян дала рекомендации, как подготовить организм к весне. В первую очередь эксперт посоветовала пить витаминные комплексы. По ее словам, даже летом и осенью у человека наблюдается дефицит по многим витаминам, так как их исчезновению способствуют условия обработки и хранения продуктов.