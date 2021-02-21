Диетолог дала советы по подготовке организма к весне

Ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян дала рекомендации, как подготовить организм к весне. В первую очередь эксперт посоветовала пить витаминные комплексы. По ее словам, даже летом и осенью у человека наблюдается дефицит по многим витаминам, так как их исчезновению способствуют условия обработки и хранения продуктов.

Она добавила, что в суточном рационе взрослого человека обязательно должно присутствовать не менее 1 кг разнообразных овощей и фруктов, причем есть их лучше в свежем или тушеном виде.

«Это, во-первых, снижает аппетит и вы меньше съедите, во-вторых, приходит чувство насыщения. В-третьих, это профилактика рака толстой кишки. Пищевые волокна стоят на первом месте в этой профилактике», — заявила Григорьян в интервью радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 21 февраля.

Помимо приема витаминов и включения в рацион большого количества овощей эксперт также порекомендовала уменьшать количество порций, чтобы избежать переедания и перегрузки организма.

Также врач посоветовала соблюдать режим дня, ложиться спать до полуночи и отдыхать днем. При таком режиме организм сможет сэкономить запасы энергии и полезных веществ.

18 февраля тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук рассказала, что колбаса не относится к правильному питанию из-за содержания в ней множества вкусовых добавок и химических веществ. Поэтому, по мнению эксперта, от нее нужно отказаться, заменив пастой из рыбных консервов.