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Диетолог назвала полезные заменители колбасы для бутерброда

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Тренер по питанию, диетолог-консультант Ольга Капийчук в эфире «Радио 1» рассказала, чем полезным и вкусным можно заменить привычную колбасу на бутерброде.

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По словам специалиста, колбаса не относится к правильному питанию из-за содержания в ней множества вкусовых добавок и химических веществ, пишет «Газета.ру». В этой связи лучше всего отказаться от нее, заменив другими продуктами.

В качестве замены Капийчук предложила пасту из рыбных консервов.

«Очень вкусно смешать вареное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка», — рассказала диетолог.

Капийчук также посоветовала заменить колбасу на растительные продукты, такие как соя, фасоль, чечевица, нут и горох, в которых также содержится много белка. К тому же с точки зрения цены такая паста положительно отразится на кошельке потребителя.

«Утром можно приготовить фалафель — это котлеты из нута. Их также можно положить на хлеб и съесть бутерброд», — отметила специалист.

Она добавила, что в бутербродах также можно использовать пасту из авокадо, в котором содержится много омега-3. Выбирать, однако, обязательно следует спелые плоды.

На крайний случай диетолог призвала делать колбасу самостоятельно, либо заменять её куриными рулетиками, пишет НСН.

17 февраля спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала продукты для здоровья сердца и сосудов. По словам специалиста, для поддержания здоровья сердца и сосудов, а также предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний, в ежедневном рационе человека должны присутствовать блюда, богатые ненасыщенными жирными кислотами. Лучшим источником этих веществ являются авокадо, рыба, оливковое масло и орехи.

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