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Самого большого в России снеговика слепили в Калуге

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В Калуге построили самого большого снеговика в России. Гиганту сделали глаза и нос, а еще его нарядили в 60-метровый шарф, сообщает телеканал «Известия».

Фигуру назвали Кваня, так как она расположена на горнолыжном курорте города «Квань». На создание ушло более 2 тыс. куб. м снега, высота — 20 м. Уникальность фигуры в том, что она без каркаса, внутри только снег.

Ранее крупнейшим был снеговик в Тверской области в 2019 году. Предыдущий рекордсмен был почти вдвое ниже — 12 м.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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