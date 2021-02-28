Самого большого в России снеговика слепили в Калуге

В Калуге построили самого большого снеговика в России. Гиганту сделали глаза и нос, а еще его нарядили в 60-метровый шарф, сообщает телеканал «Известия».

Фигуру назвали Кваня, так как она расположена на горнолыжном курорте города «Квань». На создание ушло более 2 тыс. куб. м снега, высота — 20 м. Уникальность фигуры в том, что она без каркаса, внутри только снег.

Ранее крупнейшим был снеговик в Тверской области в 2019 году. Предыдущий рекордсмен был почти вдвое ниже — 12 м.

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