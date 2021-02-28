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Названа дата следующей встречи вице-премьеров по Нагорному Карабаху

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Следующая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции. Об этом в субботу, 27 февраля, в Москве сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы.

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Он отметил, что вице-премьеры трех стран рассмотрели отчеты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

«Было рекомендовано компетентным органам сторон провести инвентаризацию международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, заключенных с третьими странами, по вопросам осуществления вышеуказанных перевозок», — цитирует его «Интерфакс».

27 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщило Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности РФ обсудил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

18 февраля Путин обсудил ситуацию в Карабахе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера выразили удовлетворение в связи с началом работы совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

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