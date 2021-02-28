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В раде обвинили Зеленского в желании «нивелировать конституцию»

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Депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать «преступать закон». Об этом сообщает «112 Украина».

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«Зеленский запутался в своих преступлениях, и он будет преступать закон и нивелировать конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», — сказал он.

По его мнению, Киев закупил некачественную вакцину за 1,5 млрд гривен, которой никто не хочет прививаться.

Депутат подчеркнул, что власть заработала на этом деньги «и продолжает свою преступную деятельность».

«Но для того чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», — добавил Кива.

Также он подчеркнул, что украинские власти занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Также глава государства пообещал получение 1 млн доз вакцины от коронавируса в феврале, однако не уточнил, какой именно.

1 февраля Зеленский пояснил отсутствие доступа страны к вакцинам. Он сообщил, что Украина не является равным членом ЕС, в связи с чем находится «не в приоритете стран, которые уже давно получают вакцину».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

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