Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
РФ приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики
Мир
Минздрав Кипра разъяснил порядок въезда россиян в страну в марте
Общество
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве в кафе
Мир
В британском Эксетере обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Мир
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО в Черном море
Мир
Митинг в поддержку осужденного рэпера в Барселоне перерос в беспорядки
Спорт
На чемпионате по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка
Мир
США отрицают ведение переговоров с ФРГ о судьбе «Северного потока – 2»
Наука
«Роскосмос» опубликовал фотографии гигантских смерчей на Марсе

В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве в кафе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области сообщило в субботу, 27 февраля, о задержании восьми мужчин в возрасте от 23 до 36 лет, подозреваемых в смертельной перестрелке в кафе в городе Шлиссельбург. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Были проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия и множественное количество боеприпасов. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Причины и условия преступления устанавливаются.

Вечером 25 февраля в кафе в городе Шлиссельбург произошла перестрелка с участием более 50 человек. Некоторые были вооружены пистолетами и автоматами. В результате перестрелки один из участников Габил Рашидов от полученных ранений скончался на месте, сообщил РЕН ТВ, еще один мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021