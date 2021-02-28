В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве в кафе

Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области сообщило в субботу, 27 февраля, о задержании восьми мужчин в возрасте от 23 до 36 лет, подозреваемых в смертельной перестрелке в кафе в городе Шлиссельбург. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Были проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия и множественное количество боеприпасов. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Причины и условия преступления устанавливаются.

Вечером 25 февраля в кафе в городе Шлиссельбург произошла перестрелка с участием более 50 человек. Некоторые были вооружены пистолетами и автоматами. В результате перестрелки один из участников Габил Рашидов от полученных ранений скончался на месте, сообщил РЕН ТВ, еще один мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу.