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США отрицают ведение переговоров с ФРГ о судьбе «Северного потока – 2»

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Американские власти не ведут с Германией переговоров, чтобы достичь какой-либо неофициальной договоренности, которая позволила бы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявили представители Госдепа во время специального телефонного брифинга для представителей конгресса США, сообщает в субботу, 27 февраля, портал Axios.

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По информации издания, проведение подобных консультаций отрицала заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила об обмене мнениями с партнерами, включая США, по вопросу реализации проекта «Северный поток – 2». Американские дипломаты во время брифинга подчеркнули, что формулировку «обмен мнениями» не следует понимать как наличие переговоров. По их словам, администрация США доводила до сведения германской стороны свою обеспокоенность проектом в ходе обычных дипломатических контактов.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. Администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход его предшественника Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект плохой сделкой для Европы.

Глава МИД Германии Хайко Маас 19 февраля отметил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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