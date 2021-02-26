В Германии рассказали о переговорах с США по «Северному потоку – 2»

Правительство Германии ведет переговоры с партнерами, в том числе с США, касательно газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими партнерами, в данном случае с США и другими. Часто этот диалог конфиденциален», — отметила она.

Трансляция брифинга велась в Twitter.

По словам Деммер, власти не всегда могут раскрывать сведения, в особенности если в ходе переговоров были затронуты вопросы, в которых не было достигнуто единогласие.

Кроме того, представитель немецкого правительства добавила, что тема диверсификации поставок газа, например расширение инфраструктуры для приема сжиженного природного газа, обсуждались уже давно.

Ранее в феврале стало известно, что МИД Германии пока не ведет переговоры с внешнеполитическим ведомством США, касающиеся трубопровода «Северный поток – 2», однако в Берлине хотели бы их проведения. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что позиция Германии по поводу «Северного потока – 2» и американским санкциям осталась такой же. Он отметил, что Берлин отвергает санкции и будет делать это впредь.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. Администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект плохой сделкой для Европы.

Глава МИД Германии Хайко Маас 19 февраля отметил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.