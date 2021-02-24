В ФРГ заявили о готовности к переговорам с США по «Северному потоку-2»

Германия пока не ведет переговоры с США, касающиеся трубопровода «Северный поток – 2», однако в Берлине хотели бы их проведения. Об этом 24 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Не могу пока сообщить о подобных переговорах. То, что мы хотели бы такие консультации и переговоры, об этом министр иностранных дел заявлял неоднократно», — заявила Мария Адебар.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что позиция Германии по поводу «Северного потока – 2» и американским санкциям остался такой же. Он отметил, что Берлин отвергает санкции и будет делать это впредь, сообщает «РИА Новости».

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. Администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект «плохой сделкой» для Европы.

Глава МИД Германии Хайко Маас 19 февраля отметил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.