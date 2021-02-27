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Минобороны Армении призвало не втягивать военных в политику

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Минобороны Армении призвало не втягивать вооруженные силы (ВС) в политические процессы в республике. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте в субботу, 27 февраля.

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«Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам», — говорится в сообщении.

В пресс-службе минобороны Армении отметили, что ВС республики ответственно выполняют свои функции по защите и безопасности государства, независимо от политики.

«Уважаемые соотечественники! Министерство обороны и вооруженные силы вне политики и будут последовательно продолжать шаги, направленные на реализацию реформ и модернизацию оборонной сферы», — следует из заявления.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что направил президенту республики Армену Саркисяну предложение об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна.

После этого пресс-служба президента Армении сообщила, что глава государства не подписал указ об освобождении от должности Гаспаряна, отставки которого добивался Пашинян. Сообщалось, что президент не поддерживает никакую политическую силу, а решения принимает, руководствуясь исключительно национальными интересами.

Ранее, 25 февраля, Пашинян призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

ВС Армении 25 февраля выступили с заявлением, в котором потребовали отставки Пашиняна. Премьер-министр усмотрел в этом попытку переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

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