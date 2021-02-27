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Народную артистку РСФСР Лядову госпитализировали с COVID-19

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Народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову госпитализировали в больницу с коронавирусной инфекцией. Информацию 27 февраля подтвердил ее помощник Виталий Мирошников.

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Отмечается, что Лядова находится в тяжелом состоянии — у нее поражены 75% легких. Мирошников подчеркнул, что в больницу артистка попала днем ранее и на данный момент чувствует себя лучше.

«Она в больнице лежит, там коронавирус. У нее 70% поражение легких. Вчера ее госпитализировали. Вчера ей было тяжело. Сегодня она попросила покушать. Сегодня ей стало лучше», — цитирует помощника телеканал РЕН ТВ.

16 февраля в больницу с коронавирусом попал художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин. Болезнь протекала не в тяжелой форме.

26 февраля стало известно, что Соломина выписали из больницы.

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