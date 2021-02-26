В Малом театре сообщили о скорой выписке заболевшего COVID-19 Соломина

Художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин выпишут из больницы после перенесенного коронавируса в пятницу. Об этом рассказала «Интерфаксу» директор театра Тамара Михайлова 26 февраля.

«Юрия Мефодиевича сегодня выписывают», — сказала она.

Михайлова подчеркнула, что артист чувствует себя хорошо, «рвется на работу, очень соскучился по театру».

16 февраля Михайлова сообщила, что Соломин заболел COVID-19 и его госпитализировали. Болезнь протекала не в тяжелой форме.

24 февраля директор Малого театра рассказала, что артиста готовят к выписке, и что тест на коронавирус у него отрицательный. Она отмечала, что худрук пробудет в медучреждении до конца недели.

Михайлова сообщала, что Соломин несмотря на заболевание, находился на связи с труппой, отсматривал спектакли по видеосвязи и присутствовал таким образом на репетициях.

В пресс-службе театра заявляли, что худрук не переносил премьеру спектакля «Буратино», в котором выступил режиссером. Она состоялась в минувшие выходные она состоялась. Артист видел съемку прогона спектакля и внес некоторые замечания.