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Юрия Соломина готовят к выписке из больницы

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Народного артиста СССР Юрия Соломина готовят к выписке из больницы, где он лечился от коронавируса. Об этом во вторник, 23 февраля, телеканалу «Звезда» рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

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По ее словам, необходимые процедуры займут два дня, после чего художественный руководитель театра сможет вернуться домой. По словам Михайловой, в театре надеются, что Соломина выпишут «завтра-послезавтра», но есть врачи, которые принимают решение.

«Тест на коронавирус у него отрицательный, чувствует он себя хорошо и готов прямо сейчас выйти. Сразу к работе он не приступит, побудет на карантине. Это общее требование Роспотребнадзора», — рассказала Михайлова.

О том, что 85-летнего Юрия Соломина госпитализировали, стало известно 16 февраля. Как пишет REGNUM, тест на COVID-19 оказался положительным.

Как рассказала Михайлова 18 февраля, после госпитализации артист чувствовал себя хорошо, пишет НСН. Болезнь протекала не в тяжелой форме.

Соломин, несмотря на заболевание, находился на связи с труппой, отсматривал спектакли по видеосвязи и присутствовал таким образом на репетициях.

Как отмечает сайт aif.ru, ранее Соломин принял решение не переносить премьеру спектакля «Буратино», в котором выступил режиссером. В минувшие выходные она состоялась. В театре отметили, что Соломин видел съемку прогона спектакля, пишет RT. Он даже внес некоторые замечания.

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