Народного артиста СССР Юрия Соломина готовят к выписке из больницы, где он лечился от коронавируса. Об этом во вторник, 23 февраля, телеканалу «Звезда» рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, необходимые процедуры займут два дня, после чего художественный руководитель театра сможет вернуться домой. По словам Михайловой, в театре надеются, что Соломина выпишут «завтра-послезавтра», но есть врачи, которые принимают решение.

«Тест на коронавирус у него отрицательный, чувствует он себя хорошо и готов прямо сейчас выйти. Сразу к работе он не приступит, побудет на карантине. Это общее требование Роспотребнадзора», — рассказала Михайлова.

О том, что 85-летнего Юрия Соломина госпитализировали, стало известно 16 февраля. Как пишет REGNUM, тест на COVID-19 оказался положительным.

Как рассказала Михайлова 18 февраля, после госпитализации артист чувствовал себя хорошо, пишет НСН. Болезнь протекала не в тяжелой форме.

Соломин, несмотря на заболевание, находился на связи с труппой, отсматривал спектакли по видеосвязи и присутствовал таким образом на репетициях.

Как отмечает сайт aif.ru, ранее Соломин принял решение не переносить премьеру спектакля «Буратино», в котором выступил режиссером. В минувшие выходные она состоялась. В театре отметили, что Соломин видел съемку прогона спектакля, пишет RT. Он даже внес некоторые замечания.