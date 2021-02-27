Волонтеры раздают маски и антисептики возле мемориала памяти Немцова

Волонтеры Москвы раздают маски и антисептики у мемориала памяти российского политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

Ранее в этот день сообщалось о прибытии посла США в России Джона Салливана к мемориалу. Дипломат возложил цветы на месте убийства политика. Кроме того, цветы возложили послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш. Также там был замечен второй секретарь посольства Финляндии Туро Маттила.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве и приговорила к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.