Посол США прибыл на место убийства Немцова

Посол США в РФ Джон Салливан посетил место убийства российского политика Бориса Немцова, сообщили в субботу, 27 февраля, в дипмиссии Соединенных Штатов. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места события, на которой посетители кладут цветы на место гибели Немцова.

Посол прибыл на Большой Москворецкий мост, где возложил цветы.

Кроме того, цветы возложили послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш.

Также там был замечен второй секретарь посольства Финляндии Туро Маттила.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не может поделиться подробностями о расследовании убийства Немцова. Он предположил, что данная тема может быть вновь поднята на мероприятиях главы государства Владимира Путина.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве и приговорила к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.