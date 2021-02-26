Украина ввела санкции против экс-главы МВД Захарченко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против бывшего главы МВД страны Виталия Захарченко и еще девяти граждан по делу о финансировании терроризма. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает ТАСС.

«Мы рассматривали вопрос санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Речь идет о десяти гражданах», — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе заседания.

В список кроме Захарченко также попали экс-глава СБУ Александр Якименко, Денис Березовский, Станислав Шапортов, Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, Валентин Ханжа, Сергей Елисеев и Дмитрий Шакура.

По словам Данилова, попавшие под санкции лишаются всех госнаград и званий.

Накануне Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, предположительно, связанных с Захарченко, пишет «Газета.ру».

19 февраля СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Кроме того, ограничения распространяются на всё имущество главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

Сам политик назвал ограничения торжеством беспредела, анархии и беззакония. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.