Биржевая реакция: когда возобновится рост индексов фондового рынка РФ

Распродажа на фондовых площадках, спровоцированная ростом доходности облигаций, носит краткосрочный характер, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Однако дальнейшее повышение уровня доходности по долговым бумагам США может привести к просадке их рынка акций на 10–12%, что незамедлительно скажется на других биржах и приведет к еще большему бегству капитала из рисковых активов, отмечают они. Весной, по оценкам экспертов, российский рынок ждет умеренный рост, а геополитические риски могут проявиться лишь к осени. Но в целом для отечественной площадки пророчат удачный год по ряду факторов.

В одной связке

На открытии пятничных торгов российский рынок просел вслед за обвалом мировых площадок накануне. Индекс Мосбиржи упал на 1,97%, до 3342,74 пункта, а РТС — на 1,3%, до 1411,89. К 17:00 мск первый индикатор демонстрировал падение на 1,42%, а второй — на 2,12%. Американские индексы в четверг существенно снизились: S&P 500 — на 2,45%, NASDAQ — на 3,52%, а Dow Jones — на 1,75%. В ходе сессии 26 февраля последние два индекса показывают отрицательную динамику. Торги на европейских и азиатских площадках ушли в минус, как и в предыдущий день.

Российские индексы снижаются в унисон с мировыми: на фоне роста доходности на облигационном рынке такая тенденция наблюдается в США, Китае, Японии и Европе, отметила руководитель отдела анализа акций «Финам» Наталья Малых.

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков согласился с коллегой и подчеркнул, что повышение доходности по долговым бумагам становится главной проблемой для рынков.

Биржевая реакция Фото: Getty Images/SOPA Images

— Доходность десятилетних казначейских обязательств США почти сравнялась с дивидендами рынка акций. Аналогичный показатель по десятилетним бондам Японии оказался на максимуме за пять лет. Такой же процесс наблюдается и в Европе. Иными словами, по всем основным валютам фондирования происходит рост реальных ставок, который неизвестно как долго продлится. Однако это способно спровоцировать уход консервативного капитала в бумаги с гарантированным доходом из более рискованных активов, — пояснил он.

Также, как отмечает Наталья Малых, появились спекулятивные мнения о том, что Федеральная резервная система может перейти к повышению процентных ставок быстрее, чем это предполагалось ранее, что приводит к сворачиванию инвесторами части позиций. Молчание регуляторов о возможном расширении количественных программ создает более высокие риски для инвесторов и требует дополнительной премии, считает Андрей Кочетков.

Официальной причиной просадки рынков можно назвать рост ставок по казначейским облигациям США, что стимулирует притоки в бонды в ущерб акциям, считает управляющий директор инвестиционного блока УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Однако, по его мнению, коррекция на рынках просто назрела, учитывая стремительный рост акций с начала года.

Впрочем, по оценкам аналитика «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, текущая коррекция носит ограниченный характер, несмотря на то что индексы Мосбиржи и РТС завершают месяц вблизи уровней его начала. Сейчас реакция отечественной площадки на движения на внешних площадках умеренная, но в случае усиления коррекции спекулянты не будут оставлять длинные позиции в «голубых фишках» на выходные, добавил он.

Биржевая реакция Фото: REUTERS/Carlo Allegri

О краткосрочности отрицательного движения индексов высказался и Константин Асатуров, не исключив при этом довольно турбулентные для бирж ближайшие пару недель.

Фокус на рост

В начале марта вероятно движение индекса Мосбиржи к 3250–3300 пунктов, считает Георгий Ващенко. Но в фокусе много отчетности, в том числе Сбербанка, поэтому на сильное снижение пока не стоит рассчитывать, уверен он. По словам Константина Асатурова, предстоящей весной ожидается умеренный рост российского рынка, основные риски для которого будут исходить со стороны глобальных площадок. Однако не стоит списывать со счетов геополитические и санкционные факторы, которые в связи с предстоящими выборами в Госдуму, проявятся ближе к осени, подчеркнул эксперт.

При дальнейшем росте доходности по десятилетним казначейским обязательствам США до 1,8–2% просадка американского рынка может составить до 10–12%, считает Андрей Кочетков. Схожая ситуация способна проявиться и на других рынках. Если учитывать склонность бирж к радикальным движениям, то повышение доходности на рынках облигаций само собой не закончится и будет оказывать давление на другие активы, подытожил он.

С ним согласен и аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, который также полагает, что в краткосрочной перспективе динамика рынка акций США будет тесно завязана на изменении уровня доходности по гособлигациям. Это же касается и рынка золота, который крайне негативно воспринимает рост долларовых ставок, указал он. По российскому рынку пока преимущественно нейтральный взгляд: цены на нефть остаются высокими, что не в полной мере заложено в тяжеловесном нефтегазовом секторе. Кроме того, курс рубля не отражает рост сырьевых товаров, что в целом позитивно для акций экспортеров, резюмировал эксперт.

Биржевая реакция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В долгосрочной перспективе прогнозы аналитиков о ситуации на фондовом рынке позитивные. К лету и к концу года можно увидеть новые рекорды на фоне восстановления показателей прибыли и дивидендов, особенно в цикличных отраслях, считает Наталья Малых из «Финама». Единственное, спрос на акции может быть ограничен ужесточением санкционной риторики, добавила эксперт.

— В 2021-м российский рынок, который был в аутсайдерах в прошлом году, напротив, покажет более высокую доходность среди развивающихся площадок. Тому поспособствуют рост цен на сырье, накопленная недооцененность рубля, переток средств розничных инвесторов на фондовый рынок, а также бум выхода на IPO отечественных компаний, что привлечет новые деньги. Кроме того, изменение структуры российского индекса в пользу несырьевых компаний с фокусом на цифровые и онлайн-услуги позитивно отразится на доходности рынка в долгосрочном периоде, — подчеркнул Константин Асатуров из «Система Капитал».

По рекомендациям аналитиков, в текущих реалиях частным инвесторам следует проявлять осторожность на перегретых рынках, не покупать всё широким фронтом и ограничиться подбором качественных активов. Делать ставку, по их мнению, необходимо на акциях компаний, представляющих сферу услуг или IT, а также на несырьевые отрасли.