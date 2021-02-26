ФТС перечислила в бюджет почти 5 трлн рублей за 2020 год

В 2021 году ФТС надо мобилизовать все усилия, чтобы выполнить план федеральной таможенной службы, сообщает телеканал «Известия». Ведомству поручено перечислить в казну около 5 трлн рублей. Уже с начала года сотрудники службы план перевыполняют, сообщил руководитель службы Владимир Булавин.

«В 2020 году товарооборот сократился на 15% и составил $560 млрд. Таможенной службой в доход федерального бюджета перечислено 4,752 трлн рублей. Это пропорционально уровню торгового оборота и почти на 8% больше оценки доходов, сформированной Минфином РФ», — сказал он на заседании коллегии по подведению итогов деятельности ФТС за 2020 год и постановке задач на 2021 год.

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании отметил, что по итогам 2020 года сумма доходов федерального бюджета административного таможенного органа превысила плановое назначение.

«План был скорректирован с учетом изменившейся ситуации. План был перевыполнен более чем на 7%», — сказал он.

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