Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
СК возбудил дело после кражи пушки с памятника воинам СССР в Латвии
Мир
МИД Сирии осудил налеты авиации США на провинцию Дейр-эз-Зор
Общество
Умер главред издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров
Общество
Астрономическая весна наступит в Северном полушарии 20 марта
Политика
Памфилова назвала нецелесообразным перенос выборов в Госдуму
Происшествия
В Башкортостане участковый спас 86-летнюю женщину из пожара
Интернет
В Google Play нашли мошенническое приложение
Мир
Немецкий политолог рассказал о неудачных попытках ЕС надавить на Россию
Мир
ВОЗ проверит версию о возникновении COVID-19 на еще одном рынке Уханя

ФТС перечислила в бюджет почти 5 трлн рублей за 2020 год

0
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году ФТС надо мобилизовать все усилия, чтобы выполнить план федеральной таможенной службы, сообщает телеканал «Известия». Ведомству поручено перечислить в казну около 5 трлн рублей. Уже с начала года сотрудники службы план перевыполняют, сообщил руководитель службы Владимир Булавин.

«В 2020 году товарооборот сократился на 15% и составил $560 млрд. Таможенной службой в доход федерального бюджета перечислено 4,752 трлн рублей. Это пропорционально уровню торгового оборота и почти на 8% больше оценки доходов, сформированной Минфином РФ», — сказал он на заседании коллегии по подведению итогов деятельности ФТС за 2020 год и постановке задач на 2021 год.

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании отметил, что по итогам 2020 года сумма доходов федерального бюджета административного таможенного органа превысила плановое назначение.

«План был скорректирован с учетом изменившейся ситуации. План был перевыполнен более чем на 7%», — сказал он.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021