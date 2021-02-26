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Путин в беседе с Пашиняном призвал к урегулированию в Армении в рамках закона

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Опубликованное пресс-службой Кремля сообщение о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было полным, в нем говорилось, что российский лидер высказался за урегулирование проблемы в рамках закона. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 26 февраля.

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СМИ обратили внимание на разницу в сообщениях по итогам разговора, опубликованных Москвой и Ереваном. В частности, журналисты отмечали, что в сообщении армянской стороны говорилось, что Путин поддержал законные власти Армении, а в сообщении Кремля такой формулировки не было.

«Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался об урегулировании проблемы в рамках закона, это очень важная фраза. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что договоренности по Нагорному Карабаху пока реализуются, несмотря на события в Армении, в Кремле не видят угрозы их срыва.

«Вчера мы только с вами говорили, что, несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации договоренностей, которые были достигнуты. Пока всё реализуется», — сообщил он.

Телефонная беседа Путина и Пашиняна состоялась 25 февраля. «Обсуждалась ситуация в республике. Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — отмечается в сообщении на сайте Кремля. Российский лидер призвал все стороны к сдержанности.

Ранее в тот же день в Ереване прошли акции сторонников и противников Пашиняна. Протестующие требуют отставки премьера после подписания им соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в конце 2020 года. Документ предусматривает прекращение огня в Карабахе, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона, обмен пленными между сторонами конфликта и возвращение беженцев. Глава армянского кабмина считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

В Кремле призвали армян к решению проблем в рамках правового поля. Песков напомнил, что сейчас стоит «очень важная задача» по дальнейшей реализации соглашения по урегулированию в Карабахе.

Президент Армении Армен Саркисян призывал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.

Ранее в тот же день члены оппозиционного «Движения спасения родины», которые требовали отставки премьера, ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ).

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