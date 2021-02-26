Минфин Белоруссии заявил о заинтересованности в новых кредитах от РФ

Белоруссия ведет переговоры с Россией о привлечении новых кредитов для реализации инфраструктурных проектов. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает БелТА.

«Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать», — отметил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

Отмечается, что ведомство на данный момент не планирует выпуск евробондов, однако рассматривает возможность возвращения на Мосбиржу в 2021 году. Селиверстов подтвердил, что Минск ожидает поступление второго транша российского госкредита.

«Мы ожидаем, что в первом полугодии к нам поступит второй транш российского кредита в $500 млн. Мы так договаривались с нашими коллегами из России», — сказал министр.

По его словам, предпосылок к развитию другого возможного варианта нет.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что Москва и Минск обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Согласно текущим оценкам, ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет меньше, чем размер предоставляемого финансирования.

Отмечалось, что на данный момент между правительствами двух стран идут переговоры о направлении этих средств на иные инвестиционные проекты. По данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Минск использовал только $4,5 млрд от общей суммы.

22 февраля в Сочи состоялась встреча президента РФ ВЛадимира Путина и белорусского лидера александра Лукашенко. Переговоры продлились более шести часов. Путин и Лукашенко затем вместе покатались на горных лыжах и снегоходах на Красной Поляне, после чего продолжили общение в формате рабочего обеда.

Президенты отметили важность объединения усилий с европейскими странами для совместной борьбы с коронавирусом. Лукашенко подчеркнул роль российской вакцины для борьбы с этой инфекцией в Белоруссии, назвав ее самой эффективной. Он сказал, что производство вакцин по российским технологиям в стране начнется в марте, и анонсировал создание собственной вакцины.

Лукашенко поблагодарил российского коллегу за помощь белорусской экономике. Путин назвал хорошо отлаженными инструменты взаимодействия двух стран.