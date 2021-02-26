Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Олимпийский комитет Белоруссии возглавил сын Лукашенко
Мир
Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией
Экономика
Российские биржевые индексы на открытии торгов упали на 2,5%
Общество
Дзержинский уступает Невскому в голосовании по памятнику на Лубянке
Армия
Россия начала военные учения на Курилах
Экономика
Московский бизнес попросил освободить гостиницы от уплаты НДС
Экономика
Минфин Белоруссии заявил о заинтересованности в новых кредитах от РФ
Экономика
В России средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей
Мир
Покинувшие на дрезине КНДР российские дипломаты вернулись в Москву
Сюжет:

Минфин Белоруссии заявил о заинтересованности в новых кредитах от РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия ведет переговоры с Россией о привлечении новых кредитов для реализации инфраструктурных проектов. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает БелТА.

«Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда. Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать», — отметил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

Время к Сочи: о чем договорились Лукашенко и Путин в Красной поляне
На встрече, которая продлилась до позднего вечера, президенты обсудили поставку вакцин и вопросы интеграции

Отмечается, что ведомство на данный момент не планирует выпуск евробондов, однако рассматривает возможность возвращения на Мосбиржу в 2021 году. Селиверстов подтвердил, что Минск ожидает поступление второго транша российского госкредита.

«Мы ожидаем, что в первом полугодии к нам поступит второй транш российского кредита в $500 млн. Мы так договаривались с нашими коллегами из России», — сказал министр.

По его словам, предпосылок к развитию другого возможного варианта нет.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что Москва и Минск обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Согласно текущим оценкам, ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет меньше, чем размер предоставляемого финансирования.

Отмечалось, что на данный момент между правительствами двух стран идут переговоры о направлении этих средств на иные инвестиционные проекты. По данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Минск использовал только $4,5 млрд от общей суммы.

22 февраля в Сочи состоялась встреча президента РФ ВЛадимира Путина и белорусского лидера александра Лукашенко. Переговоры продлились более шести часов. Путин и Лукашенко затем вместе покатались на горных лыжах и снегоходах на Красной Поляне, после чего продолжили общение в формате рабочего обеда.

Президенты отметили важность объединения усилий с европейскими странами для совместной борьбы с коронавирусом. Лукашенко подчеркнул роль российской вакцины для борьбы с этой инфекцией в Белоруссии, назвав ее самой эффективной. Он сказал, что производство вакцин по российским технологиям в стране начнется в марте, и анонсировал создание собственной вакцины.

Лукашенко поблагодарил российского коллегу за помощь белорусской экономике. Путин назвал хорошо отлаженными инструменты взаимодействия двух стран.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021