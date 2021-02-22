Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в понедельник, 22 февраля, в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как уточняется, РФ передала стране технологии по производству российских вакцин. Их производство начнется уже в марте 2021 года.

«У вас уже три зарегистрированные вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину», — отметил белорусский лидер.

Он также назвал усилия России серьезной поддержкой для Белоруссии, подчеркнув, что без нее осуществить вакцинацию было бы сложнее.

Ранее в январе в минздраве Белоруссии сообщили, что выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии начнут в первом квартале 2021 года.

22 февраля в Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Российский и белорусский лидеры планируют обсудить совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, сообщали в пресс-службе президента Белоруссии.

Отмечалось, что темами для переговоров президентов также станут развитие двусторонних отношений и дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.