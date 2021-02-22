В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает 22 февраля Telegram-канал «Пул первого».

Российский и белорусский лидеры планируют обсудить совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, сообщали в пресс-службе президента Белоруссии.

Отмечалось, что темами для переговоров президентов также станут развитие двусторонних отношений и дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина, отметив, что лидеры проведут «весьма продолжительные переговоры».

Как уточнили в Кремле, лидеры обсудят ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества, а также крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

18 февраля Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой также сообщил, что помимо встречи с Путиным собирается встретиться с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

Белорусский лидер заверил, что не собирается просить денег у Москвы во время этого визита. Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что во время встречи может быть поднят вопрос о дополнительном кредите Минску на $3 млрд.