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Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Названы темы переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящей встречи планируют обсудить совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила пресс-служба главы республики.

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Также темой для беседы президентов станет развитие двусторонних отношений. Кроме того, стороны обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

«Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах», — говорится в сообщении.

О том, что переговоры Путина и Лукашенко запланированы на 22 февраля в Сочи, стало известно ранее в этот же день. Как сообщали в Кремле, лидеры обсудят ключевые вопросы развития стратегического партнерства и союзничества, а также крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Отмечалось, что темой для переговоров президентов также станет дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Позднее госагентство БелТА сообщило, что Лукашенко уже вылетел с рабочим визитом в Россию.

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