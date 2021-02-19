Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в РФ с рабочим визитом на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает госагентство БелТА.

Переговоры глав государств должны пройти 22 февраля в Сочи.

В повестку встречи войдут вопросы развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, а также взаимодействие в интеграционных структурах.

Кроме того, лидеры обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

Накануне, 18 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина — 22 февраля. Он отметил, что лидеры проведут «весьма продолжительные переговоры».

Ранее в тот же день Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сообщил, что встретится с российским лидером в начале 20-х чисел февраля. Также президент Белоруссии во время визита в Россию собирается встретиться с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

Белорусский лидер заверил, что не собирается просить денег у Москвы во время этого визита. Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что во время встречи может быть поднят вопрос о дополнительном кредите Минску на $3 млрд.

О планируемой встрече президентов двух стран в Кремле сообщили еще 10 февраля.

Последняя очная встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября 2020 года в Сочи. Российский лидер тогда заверил белорусского коллегу в приверженности договоренностям с Минском.