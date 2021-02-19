Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдет в Сочи. Об этом сообщила в пятницу, 19 февраля, пресс-служба Кремля.

«22 февраля в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля отметили, что стороны обсудят вопросы развития двусторонних отношений, крупные совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшее продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Лукашенко уже направляется с рабочим визитом в Россию, уточнили в Telegram-канал «Пул первого».

«Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой», — следует из сообщения.

Накануне, 18 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дату встречи Лукашенко и Путина — 22 февраля. Он отметил, что лидеры проведут «весьма продолжительные переговоры», обсудят двухсторонние отношения. Кроме того, президенты намерены обменяться мнениями по международной проблематике.

Ранее в тот же день Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сообщил, что встретится с российским лидером в начале 20-х чисел февраля.Также президент Белоруссии во время визита в Россию собирается встретиться с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

Белорусский лидер заверил, что не собирается просить денег у Москвы во время этого визита. Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что во время встречи может быть поднят вопрос о дополнительном кредите Минску на $3 млрд.

О планируемой встрече президентов двух стран в Кремле сообщили еще 10 февраля.

Последняя очная встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября 2020 года в Сочи. Российский лидер тогда заверил белорусского коллегу в приверженности договоренностям с Минском.