В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоится 22 февраля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

«Встреча будет действительно на следующей неделе, она будет 22 февраля, два президента встретятся», — сказал Песков.

По его словам, можно ожидать «весьма продолжительные переговоры», стороны обсудят двухсторонние отношения.

Пресс-секретарь добавил, что только что завершились Всебелорусское народное собрание и обмен мнениями по международной проблематике. В связи с этим он отметил, что Лукашенко «наверняка есть о чем проинформировать российского президента».

Ранее в этот же день Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой сообщил, что встретится с российским лидером в начале 20-х чисел февраля. По его словам, в ходе встречи планируется обсудить некоторые направления двустороннего сотрудничества.

Белорусский лидер заверил, что не собирается просить денег у Москвы во время этого визита. Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что во время встречи может быть поднят вопрос о дополнительном кредите Минску на $3 млрд.

Он также рассказал, что имеется договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

О планируемой встрече президентов двух стран в Кремле сообщили еще 10 февраля.

Последняя очная встреча Путина и Лукашенко прошла 14 сентября 2020 года в Сочи. Российский лидер тогда заверил белорусского коллегу в приверженности договоренностям с Минском.

Всенародные собрания проводятся в Белоруссии раз в пять лет, чтобы обсудить итоги выполнения предыдущих планов развития и принять новые. В этом году такое собрание прошло 11 и 12 февраля