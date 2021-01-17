В Белоруссии сообщили срок начала производства «Спутника V»

Выпускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии начнут в I квартале 2021 года, сообщил 17 января министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

«Думаю, в I квартале мы должны уже выпустить под белорусским брендом вакцину «Спутник V» совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это «Белмедпрепараты», — сказал министр в эфире телеканала СТВ.

Пиневич отметил, что Белоруссия подписала контракт на поставку 170 тыс. доз вакцины «Спутник V». До Нового года, отметил министр, поступило 20 тыс. вакцин. «Сейчас прошла вся процедура проверки качества, безопасности, и мы продолжаем прививать медицинских работников», — рассказал он.

По его словам, в ближайшее время поступит следующая партия вакцин и тогда начнется вакцинация уязвимых профессий, а именно медработников, педагогов, сотрудников транспорта и торговли.

Ранее 17 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности диалога со всеми нуждающимися в вакцине странами.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.