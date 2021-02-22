Путин заявил о важности объединения усилий с Европой для борьбы с COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил о важности объединения усилий со странами Европы для совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в понедельник, 22 февраля, в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Нам нужно объединять усилия в том числе с европейскими коллегами. Мы стараемся это делать. Мы открыты для совместной работы», — отметил российский лидер.

Он напомнил о примере сотрудничества Центра имени Гамалеи, разработавшего первую в мире вакцину против COVID-19, и компании AstraZeneca.

«Приятно отметить, что мы с европейскими партнерами сейчас будем усилия объединять», — добавил президент РФ.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Она входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Препарат уже одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане и Габоне.