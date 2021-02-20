Россия и Белоруссия обсуждают пересмотр кредита на АЭС

Москва и Минск обсуждают возможность использования остатков экспортного кредита в $10 млрд, выданного на строительство АЭС в 2011 году. Об этом «Известиям» заявили в белорусском минфине.

Согласно текущим оценкам ведомства, ожидаемая стоимость сооружения БелАЭС будет меньше, чем размер предоставляемого финансирования.

«Учитывая это обстоятельство, правительства двух стран рассматривают возможность использования остатка средств указанного государственного экспортного кредита для реализации иных инвестиционных (инфраструктурных) проектов, представляющих взаимный интерес сторон», — говорится в ответе министерства «Известиям».

Сейчас между правительствами двух стран идут переговоры о направлении этих средств на иные инвестиционные проекты, уточнили в минфине. О какой сумме остатка и каких конкретно проектах идет речь, в ведомстве не сообщили. Однако, по данным Минфина РФ, в сентябре 2020 года Минск использовал только $4,5 млрд от общей суммы.

В Госдуме рассказали, что остатки кредита, вероятно, пойдут на поддержку белорусских госпредприятий — тяжелого машиностроения, аграрного и медицинского секторов.

19 февраля в Кремле заявили, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет 22 февраля в Сочи. В парламенте Белоруссии «Известиям» подтвердили, что Александр Лукашенко отправляется в Москву поднимать финансовые вопросы, но уточнили: едет «не с просьбами, а для обсуждения экономической консолидации».

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Отдать и поделить: Москва и Минск пересмотрят кредит на АЭС