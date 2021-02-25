Экс-министр финансов РФ сравнил биткоин с пирамидой МММ

Криптовалюта биткоин схожа с финансовой пирамидой МММ, основанной в конце XX века Сергеем Мавроди. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил бывший министр финансов и глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Был Мавроди и МММ, для меня биткоин — это синоним примерно этой же пирамиды. Это актив, за которым не стоит абсолютно никакой реальной потребительской стоимости. Это абсолютная случайность, и воспринимать ее как реальный инвестиционный актив было бы очень странно», ― сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне эксперты, опрошенные «Известиями», спрогнозировали, что биткоин может подешеветь до $30 тыс. По мнению аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен.

Она, в свою очередь, отметила, что трансакции с такими монетами недопустимо дороги и медленны, а появление цифрового доллара решит эти проблемы, став серьезной угрозой перспективам криптовалют, которые и претендовали на роль главного цифрового средства для обеспечения операций. Другими причинами аналитики считают фиксацию прибыли цифровой валюты и плавный выход из кризиса.

Ранее, 21 февраля, старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич заявил, что цена биткоина может вырасти до $100–200 тыс., но после этого курс обязательно придет к коррекции.

12 февраля Банк России предупредил о росте рисков инвестиций в криптовалюты. Отмечалось, что рост цен на биткоин показывает лишь потенциал волатильности частных криптовалют.

Биткоин обнаружил рост в цене в декабре 2020 года, когда его стоимость превысила исторический максимум в $24 тыс. Рост криптовалюты возобновился в начале февраля 2021 года после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере $1,5 млрд. Он назвал биткоин немного более надежным активом по сравнению с наличными.