Аналитики спрогнозировали падение цены биткоина

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин может подешеветь до $30 тыс., спрогнозировали опрошенные «Известиями» аналитики. Однако затем он снова начнет дорожать и может достичь очередных рекордных значений.

После резкого подорожания до $57,5 тыс. 21 февраля цена биткоина упала на 16%, до $48,7 тыс. Вместе с ним дешевели и все остальные криптовалюты из топ-10.

Главной причиной удешевления криптовалют стала критика со стороны министра финансов США Джанет Йеллен, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын.

Как полагает Йеллен, трансакции с такими монетами недопустимо дороги и медленны, а появление цифрового доллара решит эти проблемы, став серьезной угрозой перспективам криптовалют, которые и претендовали на роль главного цифрового средства для обеспечения операций.

Другими причинами аналитики считают фиксацию прибыли цифровой валюты и плавный выход из кризиса. Сейчас падают и криптовалюты, и индексы технологических компаний.

Небольшое падение — это здоровый тренд, и интерес институциональных инвесторов к биткоину в 2021 году будет расти, уверен директор крупнейшей в мире платформы по торговле криптовалютами Binance в России и СНГ Глеб Костарев.

Однако при инвестировании в криптовалюты важно помнить о волатильности.

Полную версию читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Медвежья заслуга: до какого уровня может обвалиться биткоин».