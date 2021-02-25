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Правительство выделит 7,8 млрд рублей на программу поддержки бизнеса

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Правительство России выделит порядка 7,8 млрд рублей на программу, направленную на поддержку бизнеса. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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«Президент [России Владимир Путин] одобрил решение о запуске новой льготной кредитной программы, направленной на восстановление предпринимательской деятельности, она будет называться «ФОТ 3.0». В этом году на ее реализацию выделим из Резервного фонда правительства порядка 7 млрд 800 млн рублей», ― сказал он в ходе заседания кабмина.

Мишустин отметил, что благодаря такой поддержке российским предпринимателям будет проще взять кредит по ставке 3%, причем первые полгода бизнес может не платить ни основную сумму долга, ни проценты. Он подчеркнул, что «ФОТ 3.0» нацелена на помощь тем предприятиям, которые тяжелее восстанавливаются от пандемии коронавируса.

Ранее в этот день появились данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, согласно которым в России существенная часть малого и среднего бизнеса в 2021 году продолжает испытывать трудности, каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в этом году.

Так, у 33,1% опрошенных в начале 2021 года оборот продолжил снижаться, у 27,1% он сохранился на прошлогоднем уровне, 19,1% респондентов рассказали о постепенном восстановлении оборота продукции после потерь 2020 года, однако 9,7% компаний в России готовятся к закрытию.

Накануне Мишустин сообщил, что Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса «ФОТ 3.0» — продление на год программы льготного кредитования под 3%.

По его словам, новой программой теперь смогут воспользоваться микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень. Потенциально помощью смогут воспользоваться примерно 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работают около 1,5 млн человек.

Ранее, 25 января, «Известия» сообщали, что антикризисная программа выдачи льготных кредитов на поддержание численности персонала, аналогичная действовавшей до ноября «ФОТ 2.0», может быть возобновлена. Такой вариант обсуждался в правительстве.

Согласно «ФОТ 2.0», займы полагались среднему и малому бизнесу из пострадавших отраслей, причем сумма задолженности должна списываться при условии сохранения штата. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что кредитные соглашения заключили около 226 тыс. российских компаний и по ним выдано свыше 400 млрд рублей. Он отметил, что программа поддерживает около 5,5 млн рабочих мест.

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